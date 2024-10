Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 241029.2 Wesselburen: Betrunkene Autofahrerin verunfallt

Wesselburen (ots)

Am 28.10.2024 um 21:30 Uhr verunfallte ein PKW auf der Bahnhofstraße in Wesselburen. Zeugen alarmierten daraufhin die Polizei. Vor Ort stellten die alarmierten Einsatzkräfte das Unfallfahrzeug fest. Die Fahrerin saß noch am Steuer. Am Unfallort geriet die Frau mit ihrem PKW auf die Bankette neben der Fahrbahn und im weiteren Verlauf rutschte sie mit ihrem Fahrzeug in den Graben, wo sie zum Stehen kam. Im Zuge der Überprüfung ihrer Fahrtauglichkeit stellten die Beamten erheblichen Atemalkohol bei der Dame fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,36 Promille. Daraufhin ordneten die Einsatzkräfte die Entnahme einer Blutprobe bei der Beschuldigten an. Ihre Fahrzeugschlüssel nahmen die Polizisten der 50-Jährigen ab. Ihren Führerschein beschlagnahmten die Schutzleute. Die Frau aus Wöhrden wird sich wegen der Trunkenheitsfahrt in einem Verfahren verantworten müssen.

