Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Kollision zwischen LKW und Fahrrad

Oberhausen (ots)

Am heutigen Mittwochmorgen (16.10.) kam es gegen 07:28 Uhr an der Einmündung Lindnerstraße / Emschertalstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer mit einem Lastkraftwagen kollidierte und sich hierbei verletzte.

Nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass kurz zuvor der 53-jährige Radfahrer die Lindnerstraße auf dem dortigen Radschutzstreifen in Fahrtrichtung Buschhausener Straße befuhr. Zeitgleich war ein 34-jähriger Fahrer eines Absetzkippers mit Container im Begriff, aus der Emschertalstraße nach links in die Lindnerstraße einzubiegen.

Im Einmündungsbereich kam es daraufhin zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, infolgedessen der Radfahrer zu Boden stürzte und sich eine Verletzung am Kopf zuzog. Der 53-Jährige musste in einem Rettungswagen behandelt und in Krankenhaus gebracht werden. Weitere Ermittlungen führt das Verkehrskommissariat der Polizei Oberhausen.

