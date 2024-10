Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Führerschein und Fahrzeug nach Autorennen beschlagnahmt - Polizei bittet um Hinweise von Zeugen

Am frühen Samstagmorgen (12.10.) befanden sich zwei Beamte der Polizei Oberhausen auf Streifenfahrt in Sterkrade, als sie um 02:38 Uhr an dem Parkplatz Sterkrader Tor vorbeifuhren. Bei einem Blick auf den Platz konnten sie erkennen, dass sich zwei Fahrzeuge in der Mittelfahrspur nebeneinander "startbereit" positioniert hatten. Zwischen ihnen stand eine weitere Person, die kurz darauf ein Startsignal mit den Händen gab.

Was dann folgte, wird durch das Strafgesetzbuch als sogenanntes "Verbotenes Kraftfahrzeugrennen" beschrieben: Beide Fahrzeugführer führten auf Zeichen des Signalgebers ein Beschleunigungsrennen durch. Den Beamten gelang es daraufhin, eines der Fahrzeuge auf dem Parkplatz an der Weiterfahrt zu hindern und zu kontrollieren. Nach der Kontrolle des 23-jährigen Deutsch-Türken wurde sein Führerschein als auch der Audi A3 beschlagnahmt. Ihn erwartet nun ein umfangreiches Strafverfahren. Zwar fahndeten zeitgleich noch mehrere Streifenwagen nach dem flüchtigen, grünen Audi A4, konnten ihn jedoch nicht mehr antreffen. Derzeitig laufen die Ermittlungen hinsichtlich des Kennzeichens des Fahrzeugs.

Können Sie Hinweise auf den grünen Audi A4 geben? Dann melden Sie sich bitte telefonisch unter 0208-826-0 oder via poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de bei der Polizei Oberhausen.

