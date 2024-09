Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen: Einbruchsversuch in der Erich-Kiefer-Straße

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (28.09.2024) versuchte ein bislang unbekannter Einbrecher gegen 23.15 Uhr in ein Firmengebäude in der Erich-Kiefer-Straße in Gärtringen einzudringen. Der Unbekannte kletterte auf ein Vordach, entnahm einen Ziegel und versuchte mit diesem ein Fenster im ersten Obergeschoss des Gebäudes einzuwerfen. Der hierdurch verursachte Lärm ließ einen 26 Jahre alten Anwohner aufmerksam werden. Als dieser dem Täter zurief, dass die Polizei verständigt worden sei, ergriff der Unbekannte die Flucht in Richtung des Bahnhofs. Das Eindringen in die Firma war ihm nicht gelungen. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, die weitere Hinweise zu dem Unbekannten geben können, melden sich beim Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0 oder E-Mail: herrenberg.prev@polizei.bwl.de.

