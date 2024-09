Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Einbruch in der Dieselstraße

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter brachen zwischen Freitag (27.09.2024), 15.00 Uhr und Sonntag (29.09.2024), 17.20 Uhr in eine Wohnung in der Dieselstraße im Ludwigsburger Westen ein. Nachdem die Täter mehrere Schränke durchwühlt hatten, machten sie sich mit diversem Diebesgut, darunter Schmuck, davon und hinterließen einen Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Das Polizeirevier Ludwigsburg nimmt unter der Tel. 07141 18-5353 sowie per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de Zeugenhinweise entgegen.

