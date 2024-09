Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Mercedes zerkratzt

Ludwigsburg (ots)

Wegen Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Böblingen gegen einen noch unbekannten Täter, der am Samstag (28.09.2024) zwischen 21.00 Uhr und 23.00 Uhr in der Stuttgarter Straße in Böblingen einen PKW zerkratzte. Das Fahrzeug, ein Mercedes, stand im Bereich der Querstraße auf Höhe einer Gaststätte. Der Unbekannte zerkratzt Tür, Heckstoßstange und Kotflügel der linken Seite und hinterließ einen Sachschaden von rund 2.000 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de an die Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell