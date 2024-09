Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: 19-Jähriger kommt von Fahrbahn ab - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Ludwigsburg (ots)

Leicht verletzt wurden ein 19-jähriger Mercedes-Lenker und seine 18 Jahre alte Beifahrerin am Sonntag (29.09.2024) bei einem Verkehrsunfall nahe Ditzingen. Der 19-Jährige war gegen 21.00 Uhr auf der Landesstraße 1177 in Richtung Schöckingen unterwegs. Mutmaßlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er auf Höhe der Einmündung zur Ditzinger Straße die Kontrolle über das Fahrzeug. Der junge Mann geriet ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und in einen dortigen Grünstreifen. Dort kollidierte er frontal mit Gebüsch und wurde wieder auf die Fahrbahn abgewiesen, wo der Mercedes schließlich auf die linke Seite kippte und zum Liegen kam. Insgesamt schleuderte das Fahrzeug knapp 100 Meter über den Grünstreifen und die Fahrbahn. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt rund 5.000 Euro belaufen. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Das Polizeirevier Ditzingen sucht Zeugen, die den Verkehrsunfall möglicherweise beobachtet haben und Angaben dazu machen können. Für sachdienliche Hinweise stehen die Tel. 07156 4352-0 sowie die E-Mail-Adresse ditzingen.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell