Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: L 1141 Gemarkung Unterriexingen: Unfall mit einer verletzten Person

Ludwigsburg (ots)

Eine leicht verletzte Person und 30.000 Euro Schaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstagvormittag gegen 09:35 Uhr auf der Landesstraße 1141 zwischen Großsachsenheim und Unterriexingen. Ein 26-jähriger Fahrer eines VW Lupo befuhr die L 1141 von Großsachsenheim in Richtung Unterriexingen. In einer Linkskurve geriet er aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenspur und stieß dort mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden VW-Bus eines 65-Jährigen zusammen. Der VW Lupo wurde nach dem Aufprall nach rechts in einen Acker abgewiesen. Der 26-Jährige wurde leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der 65-Jährige blieb nach Untersuchung vor Ort unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Rettungsdienst und die Feuerwehr hatten mehrere Fahrzeuge eingesetzt. Zur Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn musste die L 1141 teilweise gesperrt werden, gegen 11:38 Uhr war die Unfallstelle geräumt.

