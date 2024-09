Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8 Gemarkung Leonberg: Unfall mit fünf Verletzten und fünf beteiligten Fahrzeugen

Ludwigsburg (ots)

Eine schwer verletzte Person, vier leicht verletzte Personen und 30.000 Euro Schaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagmittag, gegen 12:11 Uhr, auf der Bundesautobahn 8 zwischen der Anschlussstelle Leonberg-Ost und der Rastanlage Sindelfinger Wald in Fahrtrichtung München. Auf der linken Fahrspur fuhren hintereinander eine 35-Jährige mit ihrem Mercedes-Benz E 250, ein 60-Jähriger mit seinem VW Transporter-Pritsche und ein 29-Jähriger mit seinem BMW 118i. Aufgrund stockender Verkehrslage verringerten die 35-Jährige und der 60-Jährige ihre Geschwindigkeit und bremsten verkehrsbedingt bis zum Stillstand ab. Zeitgleich wechselte eine 28-Jährige mit ihrem VW Polo von der dritten Spur auf die linke Spur und übersah hierbei den ordnungsgemäß auf dieser Spur fahrenden 29-Jährigen mit seinem BMW 118i, touchierte diesen, so dass der BMW nach links in die seitliche Betonmauer gedrückt wurde. Im weiteren Verlauf fuhr die 28-Jährige auf den VW Transporter-Pritsche auf, so dass dieser noch auf den Mercedes-Benz aufgeschoben wurde. Eine auf dem linken Fahrstreifen nachkommende 19-Jährige erkannte die Situation zu spät und fuhr mit ihrem Mini Cooper auf den VW Polo auf, so dass dieser noch auf den VW Transporter-Pritsche aufgeschoben wurde. Die 35-Jährige wurde schwer verletzt, der 60-Jährige, die 28-Jährige und ihr 31-jähriger Beifahrer und die 19-Jährige wurden leicht verletzt und kamen mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser. Der VW Polo, der Mercedes und der Mini Cooper waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn mussten die beiden linken Fahrspuren bis kurz nach 14:00 Uhr gesperrt werden. Der Rettungsdienst und die Feuerwehr waren mit mehreren Fahrzeugen an der Unfallstelle. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hatte insgesamt vier Streifenwagen eingesetzt.

