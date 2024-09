Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Einbruch in Vereinsgebäude - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Freitag (27.09.2024) brach ein noch unbekannter Täter in ein Vereinsgebäude in der Solitudeallee in Ludwigsburg ein. Der Unbekannte konnte sich über ein Fenster Zutritt ins Innere verschaffen und durchsuchte anschließend mehrere Vereinsräume. Hierbei riss er eine Spendenkasse und einen Serverschrank von der Wand. Außerdem brach er einen Kaffeeautomaten auf. Ob und wieviel Bargeld er an sich nahm, steht derzeit noch nicht fest. Kabel, die sich im Serverschrank befanden, zertrennte der Täter und stahl einen Computer sowie eine Speichereinheit daraus. Indem er anschließend eine Tür eintrat, gelang es dem Unbekannten einen angegliederten Einkaufsmarkt zu erreichen. Hier durchsuchte er den Kassenbereich. Der Wert des Diebesguts wird derzeit auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Der hinterlassene Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353 oder E-Mail: ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben.

