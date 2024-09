Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Rund 30.000 Euro Schaden nach Sekundenschlaf

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagmorgen (27.09.2024) gegen 02:00 Uhr befuhr eine 43-jährige BMW-Lenkerin die Landesstraße 1110 von Bissingen kommenden in Richtung Tamm. Mutmaßlich da sie übermüdet war, kam es kurz nach einer Gärtnerei zum Sekundenschlaf. In der Folge kam die 43-Jährige mit ihrem BMW nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte im Grünstreifen zunächst mit einem Leitpfosten, einer Richtungstafel und schlussendlich mit einem Baum. Hierbei erlitt die Fahrerin leichte Verletzungen, sie wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Fahrzeug wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro beziffert.

