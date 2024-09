Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfall mit 70.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Glück im Unglück hatte ein 38 Jahre alter Mercedes-Lenker am Donnerstagabend (26.09.2024), als er gegen 23.45 Uhr in der Mahdentalstraße in Sindelfingen in einen Unfall verwickelt war, jedoch nicht verletzt wurde. Der Mann befuhr die Straße und wollte nach derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen auf die erlaubten 50km/h beschleunigen. Vermutlich aufgrund der starken Motorisierung des Fahrzeugs brach das Heck hierbei aus und der 38-Jährige verlor die Kontrolle über den Mercedes. Er kam von der Fahrbahn ab und prallte seitlich gegen einen Baum. Das Fahrzeug war hierauf nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 70.000 Euro.

