Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: Unbekannter entblößt sich in der Leonberger Straße

Ludwigsburg (ots)

Noch Zeugen und weitere Geschädigte sucht die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg nachdem am Donnerstag (26.09.2024) gegen 16.30 Uhr ein Exhibitionist mit einem Fahrrad in der Leonberger Straße in Rutesheim unterwegs war. Eine 68 Jahre alte Frau wartete an der Bushaltestelle "Rathaus" auf den Linienbus, als der bislang Unbekannte mit einem Fahrrad an ihr vorüberfuhr und hierbei an seinem entblößten Penis manipulierte. Etwa nach zehn Metern blieb der Unbekannte stehen und setzte seine Handlung fort. Die 68-Jährige stieg nun in den angekommenen Bus ein und erstattete anschließend Anzeige bei der Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei erbrachte keine Hinweise auf den Verdächtigen. Dieser soll eine schwarze Leggings und einen Pullover getragen. Die Kapuze des Pullovers hatte er übergezogen. Während der Tat befand sich noch eine zweite, jüngere Frau an der Bushaltestelle. Insbesondere wird diese gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de zu melden.

