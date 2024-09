Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Gültstein: Einbrecher entwenden Tresor aus Fast-Food-Restaurant - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Einbrecher trieben am Donnerstag (26.09.2024) zwischen 03:30 Uhr und 05:00 Uhr ihr Unwesen in Herrenberg-Gültstein. Dort schlugen sie ein Fenster eines Fast-Food-Restaurants in der Ohmstraße ein, gelangten so in das Gebäude und durchsuchten alle Räume, wobei sie auf einen etwa 160 cm großen Tresor stießen. Diesen transportierten die Unbekannten mutmaßlich mit einem Hubwagen in den Drive-In-Bereich des Restaurants, wuchteten ihn von dort über eine Grünfläche und durch einen Straßengraben bis an den Rand der Bundesstraße 296 (Tübinger Straße). Vermutlich wurde der Tresor dort in ein Fahrzeug eingeladen und abtransportiert. In dem Tresor befand sich Bargeld in fünfstelliger Höhe. Das Polizeirevier Herrenberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen für den Vorfall. Da aufgrund der Größe und des Gewichts des Tresors mindestens zwei bis drei Personen an dem Diebstahl beteiligt gewesen sein müssen und das Verladen mutmaßlich direkt am Rande der Bundesstraße erfolgte, könnten insbesondere Verkehrsteilnehmende auf der Tübinger Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Entsprechende Hinweise nimmt das Polizeirevier Herrenberg unter Tel. 07032 2708-0 oder per Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

