POL-LB: Landkreis Ludwigsburg: Verkehrsbehinderungen durch Motorradveranstaltung am 28.09.2024 möglich

Am kommenden Samstag, den 28.09.2024 findet von 13:30 Uhr bis 18:00 Uhr eine angemeldete und genehmigte Motorradveranstaltung im Landkreis Ludwigsburg statt. Unter dem Motto "Biker fahren für Kinder" startet die Veranstaltung mit einer Auftaktkundgebung bei einer Gaststätte im Bereich der Landesstraße 1125 in Vaihingen an der Enz-Kleinglattbach. Anschließend startet eine von der Polizei begleitete Rundfahrt mit etwa 50 Motorrädern. Die Teilnehmenden fahren zunächst zu einer Zwischenstation in Korntal und anschließend wieder zurück zum Ausgangspunkt in Vaihingen an der Enz-Kleinglattbach. Die Fahrtstrecke verläuft durch den süd-westlichen Teil des Landkreises Ludwigsburg, streift Stuttgart-Neuwirtshaus und Stuttgart-Stammheim und führt über Ludwigsburg und Bietigheim-Bissingen wieder zurück nach Vaihingen an der Enz. Auf dem Weg liegen zahlreiche Kommunen, die gemäß behördlicher Auflage nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchfahren werden dürfen. Überall auf der Strecke, insbesondere aber auch in den Innenstadtbereichen von Ludwigsburg und Bietigheim-Bissingen, kann es daher am Samstag zwischen 13:30 Uhr und 18:00 Uhr zu Verkehrsbehinderungen kommen.

