Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim: Mit rund 2,4 Promille mehrere Unfälle verursacht - weitere Zeugen und Geschädigte gesucht

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich weil sie sich alkoholisiert hinter das Steuer ihres Fahrzeugs setzte, war eine 36-jährige Opel-Lenkerin am Mittwoch (25.09.2024) gegen 21:35 Uhr in der Ochsenbachstraße in Sachsenheim nicht in der Lage ihr Fahrzeug sicher zu steuern und deshalb in gleich mehrere Unfälle verwickelt. Die Frau fuhr zunächst auf der Landesstraße 1110 von Großsachsenheim in Richtung Hohenhaslach. In Hohenhaslach fuhr sie von der Freudentaler Straße über in die Ochsenbacher Straße. Hier kollidierte sie mit einem am Fahrbahnrand geparkten Transporter und verursachte einen Sachschaden von rund 2.500 Euro. Ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern, fuhr die 36-Jährige weiter und bog wenig später rechts in die Straße "Allmandklinge" ein. Beim Abbiegevorgang verlor sie erneut die Kontrolle über ihr Fahrzeug und touchierte eine Hecke. Nachdem sie ihren Opel wendete und erneut weiterfahren wollte, wurde sie von drei Zeugen an der Weiterfahrt gehindert und gestoppt. Eine hinzugerufene Streifenwagenbesatzung stellte bei der Fahrzeuglenkerin Atemalkohol fest. Eine Überprüfung ergab einen Atemalkoholwert von rund 2,4 Promille. Sie musste sich einer Blutentnahme unterzeihen und ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Am Opel entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0 oder E-Mail vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de, sucht weitere Zeugen sowie mögliche weitere Unfallgeschädigte und bittet diese sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell