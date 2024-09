Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Einbruch in Schule

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (25.09.2024) schlug ein noch unbekannter Täter in der Straße "Schießtäle" in Herrenberg zu. Der Unbekannte begab sich zunächst auf das Gelände des Gymnasiums und dann über die Feuertreppe auf Höhe des 1. Obergeschosses. Anschließend verschaffte sich der Einbrecher über ein Fenster Zutritt ins Innere der Schule. Er brach die Tür zum Sekretariat auf und gelangte so auch ins Rektorat. Außerdem hebelte er die Tür zum Hausmeisterzimmer auf. Des Weiteren dürfte der Täter nahezu alle Räume der Schule durchsucht haben und vermutlich Bargeld aus einer Geldkassette, die sich um Lehrerzimmer befand, gestohlen haben. Ob ihm darüber hinaus weiteres Diebesgut in die Hände fiel, steht derzeit noch nicht fest. Der entstandene Sachschaden muss noch beziffert werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail: herrenberg.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Herrenberg zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell