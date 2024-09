Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Ein schwer verletzter Motorradfahrer und ein leicht verletzter PKW-Lenker sind das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Dienstag (24.09.2024) gegen 15.15 Uhr in der Aldinger Straße in Ludwigsburg ereignete. Der vorausfahrende 38-jährige PKW-Lenker und der nachfolgende 36 Jahre alte Motorradfahrer waren aus Richtung des Stadtteils Grünbühl kommend in Richtung der Innenstadt unterwegs. Auf Höhe der Einmündung der Straße "Am Sonnenberg" wollte der 38-Jährige wohl nach links abbiegen. Vermutlich setzte nahezu zeitgleich der 36-Jährige mit seiner Kawasaki zum Überholen an. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer, worauf der Motorradfahrer von der Fahrbahn in den Grünstreifen abkam. Er musste anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

