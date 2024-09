Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar: Radfahrer kollidiert mit Reh und wird schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Schwere Verletzungen erlitt ein 15-jähriger Radfahrer, der am Dienstag (24.09.2024) gegen 20.30 Uhr auf einem Weg parallel der Hochberger Straße zwischen Hochberg und Hochdorf in einen Unfall verwickelt war. Der Jugendliche, der gemeinsam mit einem weiteren Radler unterwegs war, wollte einem kreuzenden Reh ausweichen, wobei er von dem Weg auf die Hochberger Straße abkam. Einem zweiten Reh, das nun dort plötzlich vor ihm gestanden habe, konnte er nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem Tier. Im Anschluss stürzte der Jugendliche, der einen Helm trug, und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Rehe machten sich indes davon. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro.

