POL-PPRP: Beim Rückwärtsfahren touchiert

Ludwigshafen (ots) - In der Dhauner Straße brachen Unbekannte in einen BMW ein. Die Tatzeit dürfte zwischen dem 01.03.2024, 16 Uhr, und dem 02.03.2024, 7:30 Uhr, liegen. Aus dem Fahrzeug wurden eine Jacke sowie Münzgeld gestohlen. Die Schadenshöhe wird auf insgesamt rund 70 Euro geschätzt. Auch in der Tiroler Straße wurde zwischen Samstag (02.03.2024, 17:30 Uhr) und Sonntag (03.03.2024, 21 Uhr) ein Auto geöffnet und hieraus Münzgeld gestohlen. Nach derzeitigem ...

