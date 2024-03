Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Erneut Einbrüche in Kleingartenanlage

Ludwigshafen (ots)

Zwischen Samstagnachmittag (02.03.2024, 17 Uhr) und Sonntagmittag (03.03.2024, 12:15 Uhr) kam es erneut zu Einbrüchen in einer Kleingartenanlage im Teichgartenweg. Mehrere Werkzeuge wurden gestohlen. Außerdem wurden mindestens zwei Türen durch den Aufbruch beschädigt. Wie hoch genau die Schadenshöhe ist, wird aktuell ermittelt. Ebenso wird geprüft, ob es weitere Geschädigte geben könnte.

Bereits in der Nacht vom 01.03.2024 auf den 02.03.2024 war es zu mehreren Einbrüchen in der Kleingartenanlage gekommen, wir berichteten: https://s.rlp.de/yypjW.

Ebenfalls ein Zusammenhang dürfte bestehen bei mehreren Einbrüchen in Gartengrundstücken in der Straße "In den Sandwiesen". Im gleichen Zeitraum wie bei den Taten im Teichgartenweg konnten die Täter ein Stromaggregat stehlen. Außerdem wurden mehrere Zäune sowie Türen zu Gartenhäusern beschädigt. Die genaue Schadenshöhe wird aktuell ermittelt.

Sollten Sie selbst ebenfalls von den Einbrüchen betroffen sein oder Hinweise zu den Tätern geben können, wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

