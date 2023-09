POL-IZ: 230927.1 Itzehoe: Smart entwendet

Itzehoe (ots) - Am Montagmorgen hat ein Schüler sein Fahrrad an einer Itzehoer Schule abgestellt. Bei seiner Rückkehr am Nachmittag war das Bike weg. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Um 09.35 Uhr parkte der Schüler sein graues Herrenrad an den Fahrradständern des Gymnasiums Am Lehmwohld. Als er nach Unterrichtsschluss gegen 16.25 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, war das Rad weg. Lediglich sein beschädigtes Schloss ...

