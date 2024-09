Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: PKW aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Mehrere Hundert Euro Sachschaden entstanden zwischen Samstag (21.09.2024) 14.00 Uhr und Montag (23.09.2024) 08.00 Uhr in der Freiburger Allee in Böblingen. Ein bislang unbekannter Täter schlug die Fensterscheibe der Fahrertür eines Mazda ein, der im Straßenabschnitt zwischen der Bundschuhstraße und dem Kreisverkehr mit der Keltenburgstraße und der Hornberger Straße geparkt war. Derzeit deuten die Ermittlungen darauf hin, dass der Täter nichts aus dem Fahrzeug entwendete. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Böblingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell