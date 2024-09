POL-LB: Remseck am Neckar-Aldingen: Unbekannte zerkratzen Audi - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots) - Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen sucht Zeugen für einen Vorfall, der sich am Samstag (21.09.2024) kurz nach 16:00 Uhr an einer Bushaltestelle in der Stuttgarter Straße in Bietigheim-Bissingen ereignet hat. Eine 69-Jährige wollte an der Haltestelle "DLW" einen Linienbus, der in Richtung Bönnigheim unterwegs war, am hinteren Ausstieg ...

mehr