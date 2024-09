Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Frau in Türen von Linienbus eingeklemmt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen sucht Zeugen für einen Vorfall, der sich am Samstag (21.09.2024) kurz nach 16:00 Uhr an einer Bushaltestelle in der Stuttgarter Straße in Bietigheim-Bissingen ereignet hat. Eine 69-Jährige wollte an der Haltestelle "DLW" einen Linienbus, der in Richtung Bönnigheim unterwegs war, am hinteren Ausstieg verlassen. Beim Aussteigen schlossen sich die Türen und klemmten einen Arm der 69-Jährigen ein. Als die Türen sich kurz darauf wieder öffneten und den Arm freigaben, ging die 69-Jährige zum Busfahrer, um ihn auf den Vorfall anzusprechen. Eine Frau stellte sich ihr als "Einweiserin" vor und erklärte, der Busfahrer sei neu und werde gerade eingelernt. Als die Geschädigte aufgrund des Vorfalls ein Bild von dem Bus machen wollte, fuhr der noch unbekannte Busfahrer jedoch weg. Die 69-Jährige wurde durch das Schließen der Türen leicht am Arm verletzt. Fahrgäste oder Passanten, die sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07142 405-0 oder per Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de bei der Polizei zu melden.

