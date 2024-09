Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gemeinsame Pressemitteilung der Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Ludwigsburg: Durchsuchungsmaßnahmen in Jettingen am 25.09.2024

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwochmorgen (25.09.2024) wurde von Kräften des Polizeipräsidiums Ludwigsburg eine größere Durchsuchungsaktion in Jettingen im Landkreis Böblingen durchgeführt. Der Maßnahme liegt ein Ermittlungsverfahren der Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart zugrunde. Dem 45-jährigen Beschuldigten wird vorgeworfen, von der Planung eines gewaltsamen, gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung Deutschlands gerichteten Umsturzes Kenntnis gehabt zu haben, ohne dies den Ermittlungsbehörden anzuzeigen (§ 138 Abs. 1 StGB). An den Durchsuchungsmaßnahmen waren ein Spezialeinsatzkommando der Polizei sowie die Waffenbehörde des Landratsamts Böblingen beteiligt.

