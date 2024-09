Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: Unfallflucht in der Vollandgasse

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Dienstag (24.09.2024) gegen 15.25 Uhr in der Vollandgasse in Markgröningen ereignete. Eine bislang unbekannte Person, bei der es sich um einen etwa zwölfjährigen Jungen gehandelt haben könnte, fuhr mit einem Fahrrad an einem geparkten Hyundai vorbei und streifte das Fahrzeug hierbei. Anschließend sei der Fahrradfahrer weiter in Richtung des Marktplatzes geradelt. Am Hyundai entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail: vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de entgegen.

