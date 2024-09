Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Markgröningen: 45-Jähriger bei Automatenaufbruch auf frischer Tat festgenommen

Ludwigsburg (ots)

Bereits am Samstag, den 21.09.2024 gelang es der Polizei, einen 45-Jährigen festzunehmen, der zuvor beim Aufbruch eines Kassenautomaten in einem Parkhaus im Kurt-Lindemann-Weg in Markgröningen auf frischer Tat ertappt wurde. Gegen 17:45 Uhr öffnete der Tatverdächtige mit einem Trennschleifer gewaltsam den Parkscheinautomaten und entnahm die darin enthaltenen Geldkassetten, wobei automatisch ein Alarm ausgelöst wurde. Diesem wollte ein 56-jähriger Haustechniker nachgehen, der dabei auf den flüchtenden Tatverdächtigen traf. Beim Versuch, den Flüchtenden festzuhalten, schlug dieser mit dem ausgeschalteten Trennschleifer nach dem 56-Jährigen, der dabei am Arm getroffen und leicht verletzt wurde. Anschließend stieg der Tatverdächtige auf ein Fahrrad und flüchtete zunächst unerkannt. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war, konnte der 45-Jährige bei dem Versuch, sich in einem Gebüsch zu verstecken, von Einsatzkräften der Polizei vorläufig festgenommen werden. Der Trennschleifer und das Diebesgut wurden bei ihm sichergestellt. Der 45-Jährige steht im Verdacht, auch für weitere, ähnlich gelagerte Automatenaufbrüche in den letzten Wochen im Landkreis Ludwigsburg verantwortlich zu sein. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde er am Sonntag, den 22.09.2024 beim Amtsgericht Waiblingen einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ den beantragten Haftbefehl, setzte ihn in Vollzug und wies den türkischen Staatsangehörigen in eine Justizvollzugsanstalt ein. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell