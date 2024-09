Polizei Dortmund

POL-DO: Brennende Streifenwagen vor der Polizeiwache Körne in Dortmund - Amtsgericht erlässt Untersuchungshaftbefehl

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0809

Gemeinsame Presseerklärung der Polizei Dortmund und Staatsanwaltschaft Dortmund

Die beiden festgenommenen Frauen, die im dringenden Tatverdacht stehen, am 01.09.2024, gegen 08:40 Uhr, zwei Streifenwagen vor der Polizeiwache Körne in Brand gesetzt zu haben, wurden heute dem Haftrichter vorgeführt.

Weitere Ermittlungen des polizeilichen Staatsschutzes hatten zudem ergeben, dass die beiden Täterinnen (eine 20-jährige Dortmunderin und eine 20-jährige Kölnerin), für einen ähnlichen Sachverhalt in Bochum in Frage kommen könnten. Hier waren am Samstag (31.08.2024) gegen 11:30 Uhr an zwei Streifenwagen der Polizeiwache Langendreer ebenfalls Brände gelegt worden. Die Streifenwagen wurden hierdurch allerdings nur leicht beschädigt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund erließ das Amtsgericht heute einen Untersuchungshaftbefehl.

Die beiden Tatverdächtigen sind der Polizei bereits einschlägig bekannt.

Hier der Link zur ersten Pressemeldung: https://dortmund.polizei.nrw/presse/brennende-streifenwagen-vor-der-polizeiwache-koerne-in-dortmund

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell