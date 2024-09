POL-DO: Erst geholfen, dann gestohlen: Polizei bittet mit Fotos um Hinweise

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0795 Am Donnerstag, 29. August, ereignete sich an einer Bushaltestelle an der Münsterstraße 50 in Lünen ein Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten. Nach ersten Zeugenaussagen stieg gegen 15.30 Uhr ein 32-jähriger Mann aus Werne an der dortigen Bushaltestelle aus und überquerte ohne auf den Verkehr zu achten die Fahrbahn vor dem Bus. ...

mehr