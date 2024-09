Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Unfallflucht in der Seestraße

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von rund 5.000 Euro entstand zwischen Dienstag (24.09.2024) 15.00 Uhr und Mittwoch (25.09.2024) 07.00 Uhr in der Seestraße in Leonberg. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker streifte einen Skoda der im Bereich eines Pflegeheims am Straßenrand abgestellt war. Im Anschluss an den Unfall setzte der Unbekannte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0 oder E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

