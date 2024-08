Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: RWO gegen MSV Duisburg - Konzept der Polizei ist aufgegangen

Oberhausen (ots)

Das Konzept der Polizei im Zusammenhang mit dem Einsatz anlässlich des Regionalliga-West-Meisterschaftsspiels RWO gegen MSV Duisburg ist aufgegangen.

Bei ausverkauftem Stadion mit 14.000 Zuschauern gab es nur einige nennenswerte Vorfälle.

Bereits im Vorfeld des Spiels waren durch die Polizei gezielt potenzielle Störer aus Duisburg wie auch aus Oberhausen kontaktiert worden. Neben diesen Gefährderansprachen wurden auch mehrere Bereichsbetretungsverbote erteilt.

Am Einsatztag selbst wurden anreisende Fans von starken Polizeikräften bis zum Stadion begleitet. In Einzelfällen gingen die Beamten konsequent gegen Straftäter vor.

So wollte noch vor Spielbeginn eine Gruppe von etwa 80 teilweise vermummten Störern gewaltsam einen Zaun an der Lindnerstraße überwinden und so zum Kanalwanderweg gelangen. Dort waren zu diesem Zeitpunkt die Anhänger der Gästemannschaft auf ihrem Weg zum Stadion Niederrhein unterwegs.

Polizisten verhinderten das Vorhaben und drängten die Störer ab. Im Stadion Niederrhein wollten die dann gewaltsam die Einlasskontrollen durchbrechen, wurden aber erneut von Einsatzhundertschaft und Polizeireiterstaffel daran gehindert. Einige Gewalttäter griffen dabei Polizistinnen und Polizisten an.

Nach dem Spiel traten die Gästefans, wiederum begleitet von Polizeikräften, die Heimreise an.

Der Polizeieinsatz, bei dem die Oberhausener Polizei von mehreren Einsatzhundertschaften, der Polizeireiterstaffel, der Bundespolizei und Nachbarbehörden unterstützt wurde, war erforderlich, da es in der Vergangenheit immer wieder konfliktträchtige Begegnungen problematischer "Fangruppen" gegeben hatte.

