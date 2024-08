Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Fanbrief für die Begegnung RWO - MSV

Oberhausen

Liebe Fans von Rot-Weiß Oberhausen sowie dem MSV Duisburg. Wir hoffen auf ein faires und friedliches Fußballspiel an diesem Samstag (10.08.) im Stadion Niederrhein.

An-/Abreise Hinweise:

Planen Sie im Vorfeld ausreichend Zeit für die Einlasskontrolle und die Vereinzelungssysteme im Gästeeingang ein. Es wird allen Fans dringend empfohlen mit ÖPNV, zu Fuß oder Fahrrad zum Stadion zu reisen, da die Parkplatzsituation im Bereich des Stadions bzw. der Lindnerstraße immer noch durch Baustellen und/oder Ampelanlagen stark eingeschränkt ist! Gäste nutzen am besten die kostenlosen Parkplätze am Centro (etwa 30 min. zu Fuß) und Heimfans den Park&Ride Parkplatz an der Werthfeldstraße.

Zusätzliche Zugverbindungen:

Anreise: Entlastungszug für die Gästefans von Duisburg HBF ab 11:54 Uhr nach Oberhausen HBF (Ankunft 12:01 Uhr). Abreise: Entlastungszug für die Gästefans von Oberhausen HBF ab 16:53 Uhr nach Duisburg HBF (Ankunft 17:02 Uhr).

Stadion- und Bereichsbetretungsverbote & Pyrotechnik: Die bundesweiten und lokalen Stadionverbote behalten auch bei diesem Spiel ihre Gültigkeit. Die eingesetzten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten werden Kontrollen durchführen. Das Abbrennen von Pyrotechnik ist lebensgefährlich und bei öffentlichen Veranstaltungen gesetzlich verboten. Wer sich nicht an das bestehende Verbot hält und Pyrotechnik mit sich führt oder abbrennt, muss mit einer Strafanzeige rechnen. Das zieht außerdem ein bundesweites Stadionverbot nach sich.

Erreichbarkeit der Polizei am Spieltag:

Wir sind für Sie vor Ort ansprechbar. Im Notfall rufen Sie bitte die 110 an.

Wir wünschen allen eine angenehme An- und Abreise, ein spannendes und faires Fußballspiel sowie einen störungsfreien Aufenthalt in Oberhausen!

