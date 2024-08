Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar für Oberhausen

Oberhausen (ots)

In der vergangenen Woche (26.7. bis 1.8.) sind vier Wohnungseinbrüche angezeigt worden. In allen Fällen gelangten die Täter in die Wohnräume und entkamen unerkannt mit der Tatbeute.

Aufmerksamen Nachbarn und gut gesicherten Fenstern und Türen tragen maßgeblich zum Scheitern der Kriminellen bei.

Informieren Sie die Polizei sofort per Notruf 110 bei verdächtigen Wahrnehmungen in Ihrer Nachbarschaft!

Lassen Sie sich kostenlos beraten!

Unser Sicherheitsexperte kommt zum Beratungsgespräch auch zu Ihnen nach Hause.

Vereinbaren Sie einen unverbindlichen Termin unter 0208 826 4511.

