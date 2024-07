Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Maskiertes Geldabheben: Handschellen statt Moneten

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

Eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Oberhausen entdeckte in der Nacht zum Montag (29.07.), gegen 01:00 Uhr, eine verdächtige Person auf der Mülheimer Straße. Der maskierte Mann versuchte an einem Automaten Geld abzuheben. Als er die Beamten erblickte, ergriff er sofort die Flucht in Richtung Schwarztstraße. Eine Nahbereichsfahndung wurde mit einer detaillierten Beschreibung des Flüchtigen unverzüglich ausgelöst. An der Kreuzung Mülheimer Straße Ecke Virchowstraße konnte der junge Mann angetroffen und zu einer Wache verbracht werden. Nach ersten Erkenntnissen ist der 17-Jährige bereits erheblich polizeilich in Erscheinung getreten; daher liegt der Verdacht nahe, dass er versuchte, mit einer möglicherweise gestohlenen Debitkarte unberechtigt Bargeld abzuheben. Weitere Ermittlungen führt das zuständige Kriminalkommissariat der Polizei Oberhausen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell