Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Verkehrsunfall mit E-Scooter - 36-jährige Frau verletzt

Oberhausen (ots)

Am Montagabend (05.08.), gegen 18:00 Uhr, ist es an der Ausfahrt des Kreisverkehrs der Concordiastraße in Fahrtrichtung Wilmsstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 70-jährige Frau den Kreisverkehr mit ihrem Kleinwagen (VW) und kollidierte an der besagten Ausfahrt mit einer 36-jährigen Fahrerin eines E-Scooters (Elektrokleinstfahrzeug), die die Stelle auf dem Fahrradweg passieren wollte. Nach einer ersten Behandlung durch den Rettungsdienst der Berufsfeuerwehr Oberhausen wurde die 36-Jährige in ein Krankenhaus verbracht. Ersten Ermittlungen zufolge war die 70-Jährige möglicherweise mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs. Weitere Ermittlungen werden durch das Verkehrskommissariat der Polizei Oberhausen geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell