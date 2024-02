Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Verkehrsunfall mit Personenschaden am 13.02.2024 auf der B9 bei Koblenz - Zeugenaufruf bzgl. flüchtigem VW Golf

Koblenz (ots)

Bereits am Dienstag, den 13.02.2024, gegen 16:45 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B9 kurz vor der Anschlussstelle A 48 in Fahrtrichtung Bonn. Nachdem ein Verkehrsteilnehmer der Fahrerin eines schwarzen VW Golf VI zunächst sehr dicht aufgefahren war, überholte er diese rechts als sie auf den rechten Fahrstreifen wechseln wollte. Um einen Zusammenstoß zu verhindern lenkte die Golf-Fahrerin abrupt nach links und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Während ihr PKW quer zum Stehen kam und sie verletzt wurde, setzte der Verursacher die Fahrt unbeirrt fort. Bei dem flüchtigen beteiligten PKW soll es sich ebenfalls um einen schwarzen VW Golf gehandelt haben. Glücklicherweise reagierten die folgenden Verkehrsteilnehmer umsichtig, sodass es nicht Folgeunfällen kam. Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Tel. 0261/103-2910 an die Polizeiinspektion Koblenz 2 wenden.

