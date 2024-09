Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Geschädigter Verkehrsteilnehmer nach Trunkenheitsfahrt gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Polizei sucht einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer, der am Mittwoch (25.09.2024) gegen 21:05 Uhr im Bereich der Landesstraße 1100 in Marbach am Neckar gefährdet wurde. Eine 38-jährige Porsche-Lenkerin war auf der Landesstraße 1100 in Fahrtrichtung Murr unterwegs. Unmittelbar nach der Einmündung zur Landesstraße 1138 (Benninger Straße) kam sie mit ihrem Fahrzeug, mutmaßlich aufgrund ihrer alkoholischen Beeinflussung, in den Gegenverkehr. Ein zu diesem Zeitpunkt entgegenkommender noch unbekannter Fahrzeuglenker eines Transporters musste sein Fahrzeug abbremsen und nach rechts ausweichen um eine frontale Kollision zu verhindern. Der Vorgang wurde durch einen Zeugen beobachtet, der die Polizei verständigte. Eine alarmierte Streifenwagenbesatzung konnte die 38-Jährige einer Verkehrskontrolle unterziehen. Hierbei stellten die Beamten bei der Fahrzeuglenkerin Atemalkohol fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,5 Promille. Sie musste sich in der Folge einer Blutentnahme unterziehen, ihr Führerschein wurde durch die Beamten sichergestellt. Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0 oder E-Mail marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de, sucht den gefährdeten unbekannten Verkehrsteilnehmer und bitte diesen, sich bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell