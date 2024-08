Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Öffentlichkeitsfahndung- Taschendiebstahl und anschließender Computerbetrug

Hattingen (ots)

Ein unbekannter Tatverdächtiger entwendete am 22.02.2024, gegen 14:05 Uhr, in der Viktoriastraße in Hattingen das Portmonee des 81-jährigen Hattingers aus dessen Gesäßtasche. Anschließend hob der Tatverdächtige mit der EC-Karte des Geschädigten Bargeld am Geldautomaten ab. Wer kann Hinweise geben, die zur Identifizierung des Tatverdächtigen führen?

Fotos des Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/144503

Wenn Sie diese Person wiedererkennen oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen können, wenden Sie sich bitte unter der 02336-9166-0 an uns.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell