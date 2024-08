POL-EN: Herdecke: Öffentlichkeitsfahndung- Ladendiebstahl

Ennepetal (ots) - Am 24.08.2024 um 12.10 Uhr befuhren die 40-jährige Wipperfürtherin und die 82-jährige aus Radevormwald die L414 in Ennepetal, in Fahrtrichtung Wuppertal. Verkehrsbedingt, musste die 40-jährige abbremsen, dies nahm die 82-jährige zu spät wahr und fährt der noch in der Fahrbewegung befindlichen 40-jährigen mit nicht geringer Geschwindigkeit auf. Durch die Wucht des Aufpralls, wurde der Pkw der ...

