Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Auffahrunfall mit drei Verletzten

Ennepetal (ots)

Am 24.08.2024 um 12.10 Uhr befuhren die 40-jährige Wipperfürtherin und die 82-jährige aus Radevormwald die L414 in Ennepetal, in Fahrtrichtung Wuppertal. Verkehrsbedingt, musste die 40-jährige abbremsen, dies nahm die 82-jährige zu spät wahr und fährt der noch in der Fahrbewegung befindlichen 40-jährigen mit nicht geringer Geschwindigkeit auf. Durch die Wucht des Aufpralls, wurde der Pkw der 40-jährigen in den Gegenverkehr geschoben, so dass ein im Begegnungsverkehr befindlicher 57-jähriger Schwelmer eine Gefahrenbremsung einleiten musste. So konnte er einen weiteren Zusammenstoß verhindern. Alle Beteiligten verletzten sich leicht und wurden vor Ort durch Rettungskräfte behandelt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die L414 voll gesperrt. Die beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell