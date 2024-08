LPI-SHL: Zusammenstoß Pkw-Fahrrad

Viernau (ots) - Am frühen Donnerstagabend fuhr ein 65-jähriger Motorradfahrer auf der Landstraße zwischen Viernau und Benshausen. In einer Rechtskurve verlor er aufgrund des auf der Fahrbahn liegenden Gerölls die Kontrolle über seine Maschine. Der Mann geriet auf die Gegenfahrspur und stürzte. Der Rettungsdienst brachte den Zweiradfahrer verletzt ins Krankenhaus. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von etwa 3.500 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

