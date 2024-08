LPI-SHL: Vermehrt Schockanrufe

Schmalkalden (ots) - Beamten der Meininger Dienststelle fiel Mittwochnachmittag ein E-Scooter-Fahrer in der Allendestraße in Schmalkalden auf. Doch der hatte keine Lust, sich kontrollieren zu lassen und so bog er in eine Gasse ein, die mit einem Streifenwagen nicht befahren werden konnte. Ein Polizist rannte dem Mann hinterher und stoppte ihn. Der Grund für die Flucht war relativ schnell klar, denn der Atemalkoholtest ...

mehr