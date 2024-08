LPI-SHL: Zeugen nach Unfall gesucht

Suhl (ots) - Unbekannte Täter rissen in der Pfütschbergstraße in Suhl sechs Wahlplakate ab. Die Plakate ließen die Täter zerrissen liegen. Festgestellt wurde der Schaden am Mittwoch gegen 19:00 Uhr. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0210604/2024 bei der Polizei in Suhl zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Julia ...

