LPI-SHL: Hinterrad touchiert und gestürzt

Stepfershausen (ots) - In den frühen Morgenstunden des Dienstags fuhr eine 41-jährige Seat-Fahrerin auf der Landstraße zwischen Dörrensolz und Stepfershausen. Plötzlich querte ein Reh die Fahrbahn und es kam zum Zusammenstoß mit dem Auto. Das Tier verendete an der Unfallstelle. Am Seat entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

