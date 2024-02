POL-NI: Leblose Person in Pkw

Nienburg (ots) - (Thi) Am Donnerstag den 8.2. kam es in Stadthagen gegen 19:54 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Eine 48-Jährige aus Rehburg-Loccum beabsichtigte mit ihrem Hyundai von einem Parkplatz an der Bahnhofstraße in den fließenden Verkehr einzufahren. Dabei übersah sie einen von rechts kommenden Fußgänger. Es kam zum ...

