POL-LB: Remseck am Neckar-Neckarrems: Transporter aufgebrochen und Werkzeug gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots) - Vermutlich weil sie sich alkoholisiert hinter das Steuer ihres Fahrzeugs setzte, war eine 36-jährige Opel-Lenkerin am Mittwoch (25.09.2024) gegen 21:35 Uhr in der Ochsenbachstraße in Sachsenheim nicht in der Lage ihr Fahrzeug sicher zu steuern und deshalb in gleich mehrere Unfälle verwickelt. ...

mehr