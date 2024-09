Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hemmingen: drei Leichtverletzte nach Unfall zwischen Hemmingen und Hochdorf

Ludwigsburg (ots)

Drei Leichtverletzte und rund 28.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag (26.09.2024) gegen 10:00 Uhr auf der Landesstraße 1136 zwischen Hemmingen und Hochdorf ereignet hat. Eine 32-jährige Opel-Fahrerin war dort in Fahrtrichtung Hochdorf unterwegs und wollte nach links in einen Feldweg abbiegen. Ein hinter ihr fahrender 74-Jähriger in seinem Subaru setzte zeitgleich dazu an, den Opel links zu überholen. Dadurch kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, die in der Folge von der Fahrbahn abgewiesen wurden und in einem Acker zum Stehen kamen. Die 32-jährige Opel-Lenkerin, der 74-jährige Subaru-Fahrer sowie dessen 75 Jahre alte Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Zwei in dem Opel mitfahrende Kinder blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

