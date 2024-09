Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe

Hemer (ots)

Ein 84-jähriger Kunde wurde am Freitagmorgen gegen 10 Uhr beim Einkaufen in einem Supermarkt am Hadamareplatz bestohlen. An der Kasse suchte er vergeblich nach seiner Geldbörse, die eigentlich in seiner äußeren Jackentasche gesteckt hatte. Der Senior erstattete Anzeige bei der Polizei, die weiter dringend vor Taschendieben warnt. (cris)

