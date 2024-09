Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verbotenes Kfz-Rennen auf dem Konrad-Adenauer-Ring

Iserlohn (ots)

Nach einem schweren Verkehrsunfall am Freitag um 17.47 Uhr ermittelt die Polizei wegen des Verdachts eines illegalen Kraftfahrzeugrennens und sucht nach einem zweiten beteiligten Fahrzeug bzw. Zeugen des Geschehens.

Der Fahrer eines schwarzen BMW 523I, ein in Iserlohn gemeldeter 29-Jähriger, gibt an, dass ihr Wagen die linke Spur des Konrad-Adenauer-Ring in Fahrtrichtung Hohler Weg befuhr. Ein weißer Pkw wechselte die Spur. Um einen Zusammenprall zu verhindern, lenkte der Fahrer nach links. Offenbar war er schnell genug, die bauliche Abtrennung zwischen den Fahrtrichtungen zu überfliegen, dabei mehrere Bäume und einen Stromkasten umzufahren, die beiden Gegenfahrspuren zu überqueren und 30 bis 40 Meter auf der Grünfläche am Straßenrand an einem Stein zum Stehen zu kommen. Dort blieb der total beschädigte BMW liegen, während der Fahrer des weißen Pkw seine Fahrt fortsetzte. Insgesamt verteilten sich die Fahrzeugteile über eine Strecke von etwa 50 Metern. Die Polizei stellte sowohl das Fahrzeug als auch den Führerschein des 29-Jährigen sicher. Der 29-Jährige bekam zusätzliche eine Strafanzeige wegen Vortäuschens einer Straftat: Er gab gegenüber der Polizei an, dass nicht er, sondern sein 25-jähriger Begleiter am Steuer gesessen hätten. Zeugenaussagen ergaben jedoch das Gegenteil. Zeugen bestätigen hingegen die Beteiligung eines weißen Pkw.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die entweder den Unfallhergang selbst oder die Fahrweise der beiden Fahrzeuge kurz zuvor beobachtet haben könnten. Sie werden gebeten, sich zu melden unter Telefon 9199-0. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell